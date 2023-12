Convocati Atalanta | fuori Scamacca | torna De Ketelaere

Altre News in Rete:

Torino, ancora scintille tra Juric e Radonjic: verso l'esclusione con l'Atalanta

... nell'ultimo allenamento che precede la partita casalinga contro l', ci sarebbero state ancora scintille fra il fantasista granata e il tecnico. Si va quindi verso l'esclusione dai...

14ª Serie A TIM 23/24 – Torino-Atalanta: i convocati Atalanta

Torino-Atalanta, i convocati di Gasperini per il monday night: assente l'infortunato Scamacca TUTTO mercato WEB

Atalanta terza miglior difesa in Europa League. Ma c’è anche un record

Con quattro reti subite in cinque partite, l'Atalanta possiede la terza miglior difesa dell'Europa League al pari di altre squadre ...

