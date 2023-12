Conosciuta online | lo straniero pretende di vederla e al no di lei entra in casa con la forza e prova a violentarla

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 3 dicembre 2023) Di personaggi come quelli che stiamo per raccontarvi è piena la cronaca: eppure, nonostante la drammatica inflazione di violenti disposti a tutto pur di rispedire al mittente il no che non riesco a incassare, è impossibile non reagire con indignazione, sconcerto e rabbia a quanto stampa e tv ci rimandano ormai quotidianamente: l’ultimo, inquietante caso, di violenza sulle donne, agito da uno23enne sull’ennesima vittima di un’aggressione che poteva diventare una tragedia. Alessandria,23enne non accetta il no della donna e l’aggredisce inCosì, quando ancora risulta difficile metabolizzare non solo lo strazio inferto da Filippo Turetta alla povera Giulia Cecchettin, ma anche le stesse parole che il giovane ha usato nell’interrogatorio in carcere con gli inquirenti, usate per ricostruire quei lunghi momenti di ...