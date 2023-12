Conflitto in Medio Oriente | razzo partito dal Libano esplode in Galilea

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 3 dicembre 2023) Un’esplosione si è verificata in altain seguito al lancio di colpi di mortaio o di unanticarro . Lo riferiscono i media secondo cui l’incidente è avvenuto presso il villaggio di Beit Hillel, a breve distanza dal confine con il. Prime informazioni indicano che un veicolo è stato danneggiato. In precedenza altre esplosioni erano state segnalate sulle alture del Golan, per...