(Di domenica 3 dicembre 2023)ed.scuola: a disposizione 1.740 posti per avere, dal 2024/25per la prima volta in questo ruolo. Il 15 dicembre si svolgerà la prova scritta, da superare con almeno 70/100. Gli Uffici Scolastici stanno completando la costituzione delle commissioni. L'articolo .

Altre News in Rete:

Sulle note di "What a feeling" il flashmob di Special Olympics

Il progetto educa all'inclusione degli studenti con disabilità" attraverso l'attivitàe ...Milly Cometti ha premiato l'alunna Maya Ferla terza classificata a livello nazionale al...

D.D.G. n. 1330 del 4 agosto 2023 – Concorso docenti educazione ... USR Veneto

Concorso Ed. motoria alla primaria: docenti vincitori assunti dal 204/25 con blocco triennale Orizzonte Scuola

Supplenze, GPS esaurite per molte classi di concorso: avvisi USP su liberatorie (AGGIORNAMENTO 3 dicembre)

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, Avvisi USP per GPS esaurite in alcune classi di concorso (aggiornamento del 3 dicembre).

Scuola, concorso Primaria test per oltre 3mila candidati negli istituti della provincia

Parte il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di 1.740 posti comuni ...