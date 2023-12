Concorsi scuola | tutti i bandi pubblicati e in arrivo | le scadenze e le prove SPECIALE AGGIORNATO

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 3 dicembre 2023): dal concorso per educazione motoria già pubblicato a quello di religione cattolica e Dirigenti scolastici, passando per i prossimiper docenti (isaranno due) legati al Pnrr. Vediamo di fare ordine e capire tutto su queste prossime procedure. L'articoloe in, lee le