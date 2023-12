Con “Non ti sento più” l’inclusione torna a danzare con “Le Favorite”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 dicembre 2023) In cartellone è definito come il “Donizetti Christmas Day”, fissato sul calendario per il 2 dicembre 2023, ed è per il teatro Donizetti un appuntamento importante. Un’intera giornata dedicata ad attività teatrali, spettacoli, performance e laboratori in modo da coinvolgere non solo gli stessi partecipanti, ma anche un vasto numero di adulti e bambini. Per quanto concerne l’attività pomeridiana, sono state presentate due performance all’Ingresso principale del Teatro; la Dirty Dixie Jazz Band ha aperto queste performance, riadattando brani natalizi in stile jazz. A seguire un breve spettacolo da parte del gruppo Ledal titolo “Non tipiù”. Tommasina Russo, detta Dona, e Donatella Brivio, ballerine de di La, spiegano come e perché è nato il loro gruppo, di cosa si occupano e il significato del loro spettacolo. “Le ...