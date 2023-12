Con la grazia di un dio | Alessandro Roia e il richiamo irresistibile della regia

(Di domenica 3 dicembre 2023) "Mi svegliavo la mattina alle 6 ed ero contentissimo: andavo sul set a piedi. Laè qualcosa che avevo dentro da tempo": intervista ad, che debutta come regista del film Con ladi un dio. Gli attori italiani che nel 2023 hanno deciso di passare dietro la macchina da presa sono molti: Micaela Ramazzotti, Margherita Buy, ovviamente Paola Cortellesi, con l'inarrestabile C'è ancora domani. Ancheha risposto al: l'attore, diventato un volto familiare al pubblico grazie al ruolo del Dandi in Romanzo Criminale - La serie, ha infatti diretto Con ladi un dio, presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2023 nella sezione Giornate degli autori. Anche ...

Altre News in Rete:

LIVE " Civitanova - Trento 0 - 3 (17 - 25, 22 - 25, 16 - 25): Superlega 2023/2024 volley in DIRETTA

Nuovo +4 Trento, 13 - 17 SECONDO SET - I cucinieri non restano a guardare e,l'ace di ... 13 - 21 PRIMO SET - Lavia in stato di. Nuovo time out Trento, 11 - 18 PRIMO SET - Lavia risponde a ...

Con la grazia di un dio: Alessandro Roia e il richiamo irresistibile ... Movieplayer

Alessandro Roia, la prima volta da regista: “Con la grazia di un Dio ... cinematografo.it

Giornata disabilità, PizzAut contagia il mondo del lavoro: nuove assunzioni

Il progetto di PizzAut sta galoppando e molte grandi aziende private lo stanno assorbendo condividendo l'idea di un mondo del lavoro più inclusivo. "Con queste assunzioni stiamo realizzando quello che ...

Città di Gioacchino da Fiore, tra premiati Cucinotta, Sergeyev, de Kerckhove e Polimeni

"L’Abate Gioacchino – ha detto Maria Grazia Cucinotta, madrina e tra i premiati dell ... luminare e inventore dell’“Infinity computer”, invitando le istituzioni a promuovere con sempre maggiore ...