Coltellate e martellate davanti alla discoteca | grave un 39enne

Leggi su agi

(Di domenica 3 dicembre 2023) AGI - Drammatica aggressione all'albaa unaa Rozzano, vicino a Milano: unitaliano e' stato accoltellato e preso ada una decina di persone che poi si sono dileguate. L'uomo, che ha ricevuto una decina dial torace e all'addome e una martellata al volto, è stato trasportato in codice rosso all'Humanitas di Rozzano. Sul caso indagano i Carabinieri che stanno tentando di risalire agli aggressori attraverso i filmato di videosorveglianza. Alcuni fa, sempre a Rozzano, in un'aggressione simile erano stati coinvolti diversi marocchini, per un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di stupefacenti.