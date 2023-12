Collision 02 12 2023 Blue Gold League in azione

(Di domenica 3 dicembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento del weekend con il report di. Queste puntate avranno un tema comune che è il Continental Classic con protagonista la. Direi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Continental Classic: Brody King vs Claudio Castagnoli (4 / 5) Un gran bell’opener un match veramente duro e combattuto. I due arrivano forti delle loro precedenti vittorie nel turno precedente. La sfida si fa sempre più intensa e i due decidono di sfoderare colpo mica da ridere per infierire più dolore possibile. A vincere a sorpresa è Brody King che rimane imbattuto per ora. Vincitore: Brody King (6 punti) Jon Moxley si dice pronto a tutto pur di vincere il ...

