Claudio Amendola | dopo anni spunta l’annuncio | “…chissà” | L’indiscrezione lascia senza fiato

Leggi su howtodofor

(Di domenica 3 dicembre 2023), a distanza di tanti, arrivache spiazza. ” Chissà…” I fanparole. Un grande attore e un bravo imprenditore. Difattida moltissiminon è solo super attivo nel mondo della recitazione e dello spettacolo in generale. Difatti è pure un valido ristoratore che cura vari ristoranti. Con la Roma nel cuore, è uno degli artisti italiani che meglio rappresenta il suo grande amore per la Città Eterna dove tuttora vive. Di certo avrà spezzato i cuori in mille pezzi dei suoi fan, compresi quelli della prima ora, la notizia della fine del suo lungo rapporto d’amore con la collega Francesca Neri. I due sono rimasti in ottimi rapporti. Ora lui ha una nuova compagna, è felice e sereno. A quanto ...