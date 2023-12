Classifica Coppa del Mondo biathlon maschile 2023-2024 | Nawrath leader | Giacomel 13°

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023)GENERALEDELPhilipp GER 177 2 SAMUELSSON Sebastian SWE 176 3 BOE Tarjei NOR 140 4 STRELOW Justus GER 125 5 STROEMSHEIM Endre NOR 125 6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaasta NOR 120 7 SOERUM Vebjoern NOR 113 8 BOE Johannes Thingnes NOR 109 9 STALDER Sebastian SUI 104 10 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 100 11 REES Roman GER 90 12 CLAUDE Fabien FRA 9013Tommaso U25 ITA 90 14 KUEHN Johannes GER 89 15 DOLL Benedikt GER 85 16 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 72 17 PONSILUOMA Martin SWE 70 18 LAEGREID Sturla Holm NOR 6619 BIONAZ Didier U25 ITA 64 20 LEITNER Felix AUT 5921 HOFER Lukas ITA 58INDIVIDUALEDEL1 REES Roman GER 90 2 ...