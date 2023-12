Classifica Ballando ed eliminato 2 dicembre 2023 | concorrente si ritira

(Di domenica 3 dicembre 2023) Sabato 2è andata in onda la settima puntata dicon le Stelle. Il talent condotto da Milly Carlucci si avvicina sempre più alla finale. Allo spareggio sono finiti Antonio Caprarica, Sara Croce e Carlotta Mantovan. Con il ritiro del giornalista, si è consumato spareggio tra l'ex Bonas di Avanti un Altro e la vedova di Fabrizio Frizzi. Alla fine, ad avere la peggio, è stata Carlotta Mantovan eliminata da(40%) mentre ai quarti di finale è passata Sara Croce (60%). Di seguito ladicon le Stelle che non tiene conto del voto da casa: 1° Wanda Nara e Pasquale La Rocca 53 punti 2° Simona Ventura e Samuel Peron 50 punti 3° Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 48 punti 4° Teo Mammucari e Anastasija Kuzmina 46 punti 5° Sara Croce e Luca Favilla 38 ...

Altre News in Rete:

Milly Carlucci irremovibile su Ballando, in bilico le sorti di due coppie: colpo di scena per i concorrenti

... infatti, ha ringraziato tutti i fan per il supporto di queste settimane di. Per molti, il ... Insomma, non vediamo l'ora di vedere lache potrebbe mettere in forse diversi pronostici.

Ballando con le Stelle 2023, chi sono gli eliminati della sesta puntata del 2 dicembre La classifica delle coppie SuperGuidaTV

Ballando con le stelle 2023, Paola Perego eliminata: la classifica ... Fanpage.it

Ballando con le Stelle, doppia eliminazione nella settima puntata: ecco chi ha lasciato il programma

Coup de théâtre nella settima puntata di ballando con le stelle ... Sara Croce e Luca Favilla. La vetta della classifica provvisoria resta ormai un cliché: ad aver ottenuto il maggior numero di punti ...

Ballando con le stelle 2023, Caprarica ritirato e Mantovan eliminata: la classifica della settima puntata

Ad aprire la classifica è la coppia di Wanda Nara e Pasquale La Rocca, mentre in chiusura ci sono Sara Croce e Luca Favilla. è la coppia eliminata nella settima puntata di Ballando con le stelle di ...