(Di domenica 3 dicembre 2023) Guangzhou, 03 dic – (Xinhua) –partecipanti al quinto World Media Summit (WMS)no il GAC Technology Museum a Guangzhou, nella provincia cinese meridionale del, il 2 dicembre 2023. Il quinto summit, ospitato dall’Agenzia di stampa Xinhua, e’ iniziato il 2 dicembre nella citta’ di Guangzhou della provincia del, e nella citta’ di Kunming della provincia dello Yunnan, in. Oltre 450 partecipanti da 101 Paesi e regioni – rappresentanti di quasi 200 media mainstream, think tank e agenzie governative, cosi’ come di organizzazioni internazionali – prendono parte all’evento quest’anno con la speranza di raggiungere una cooperazione pratica. (Xin) Agenzia Xinhua