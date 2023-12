Cina | funzionario | Paese puo’ affrontare vari rischi finanziari

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 dicembre 2023) Pechino, 03 dic – (Xinhua) – Lae’ fiduciosa, ben posizionata e in grado die sfide, grazie ai suoi robusti fondamenti a lungo termine che forniscono una base solida, ha notato Li Yunze, capo dell’Amministrazione nazionale per la regolamentazionea. La forte resilienza, l’enorme potenziale, la robusta vitalita’ e i solidi fondamenti dell’economia delrimangono inati, fornendo la massima fiducia, garanzia e sostegno per prevenire e scongiurare, ha dichiarato Li in un’intervista esclusiva a Xinhua. Il settoreo dellaha funzionato senza intoppi e ha dimostrato una forte ...