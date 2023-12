Cina | esperto | nuova politica visti facilita viaggi e rafforza legami

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 dicembre 2023) Bruxelles, 03 dic – (Xinhua) – Luigi Gambardella, presidente di ChinaEU, un’associazione digitale internazionale guidata dalle imprese a Bruxelles, ha recentemente elogiato lacinese di esenzione dal visto in un’intervista a Xinhua. Laha deciso di attuare unaunilaterale di esenzione dal visto per i detentori di passaporti ordinari provenienti da Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Malesia su base sperimentale, secondo un comunicato pubblicato sull’account dei social media del ministero degli Esteri cinese. Dall’1 dicembre 2023 al 30 novembre 2024, i detentori di passaporti ordinari provenienti dai suddetti sei Paesi possono entrare insenza visto per affari, turismo, visite a parenti e amici e transito per non piu’ di 15 giorni, ha riferito il ...