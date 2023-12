Ciclocross | Lucinda Brand concede il bis a Dublino | diciottesima Francesca Baroni

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Due in fila per. L’olandese della Baloise Trek Lions ci ha preso gusto: dopo essersi imposta ala due volte titolare della Coppa del Mondo disi impone anche a Flamanville, in Francia, e rilancia le proprie quotazioni in classifica, approfittando anche delle assenze di Ceylin Del Carmen Alvarado e di Zoe Backstedt. Così come sette giorni fa, anche quest’oggidomina praticamente dall’inizio alla fine. Solo in fase iniziale c’è un ‘interregno’ della lussemburghese Marie Schreiber, ma poi l’esperta olandese prende il largo e mette su un ritmo insostenibile per tutte le avversarie, arrivando così in 50’05” al traguardo; Schreiber è seconda, mentre al terzo posto arriva Leonie Bentveld, al miglior piazzamento stagionale. Con questo risultato...