Ciclocross | in Coppa del Mondo a Flamanville vince Eli Iserbyt davanti a van der Haar

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Sesta gara per ladeldial maschile. In Francia, a, ad imporsi è il belga Eliche bissa il successo ottenuto due settimane fa, sempre in terra transalpina, a Troyes. Il corridore della Pauwels Sauzen – Bingoal è riuscito a battere nel testa a testa il campione d’Europa, il neerlandese Lars van der(Baloise Trek Lions), che si è arreso di 14”. La compagine belga fa incetta di piazzamenti con anche la terza piazza di Pim Rone la quarta di Joris Nieuwenhuis. A completare la top-5 Niels Vandeputte (Alpecin – Deceuninck). In classifica diguidaa van derche insegue a 24 lunghezze di distacco. Prossimo appuntamento il 17 ...