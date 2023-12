Cibo marcio | malati abbandonati | migranti | orrore a Cpr di Milano Chi c' è dietro allo scandalo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Come l'accusa alla suocera di Soumahoro, a capo delle cooperative in cui figurava in ruoli apicali anche la moglie del deputato: frode in pubbliche forniture. Ma non è l'unica analogia - ci torniamo - tra i guai giudiziari della Karibu e del Consorzio Aid, e quelli emersi ieri della Martinina Srl, che dal 10 ottobre 2022 gestisce il Centro per i rimpatri di via Corelli, a. La Martinina, che si era aggiudicata l'appalto per un milione 293mila euro all'anno, è finita sotto indagine per non aver dato assistenza ai, o solo in minima parte; per aver fornito medicine escaduti, per aver fatto vivere gli stranieri in condizioni igieniche precarie e «in ambienti maleodoranti», si legge nel documento di ispezione della Guardia di finanza disposta dal pubblico ministero. Ieri la finanza è entrata nella struttura all'alba. ...