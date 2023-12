Chris Waddle rivela il club che non è riuscito a ingaggiarlo | perché non poteva prendersi una pausa dal lavoro per un provino

Leggi su justcalcio

(Di domenica 3 dicembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’ex ala dell’Inghilterrahato di aver perso opportunità da giovanenon era in grado diunadalin una fabbrica di salsicce.ha vinto 62 presenze con l’Inghilterra in una carriera di grande successo che ha visto periodi memorabili a Newcastle, Tottenham, Marsiglia e Sheffield mercoledì, ma ha subito alcuni primi rifiuti prima di fare la sua grande occasione nel nord-est. “Mi sentivo un po’ dispiaciuto per me stesso dopo aver fallito nel ottenere un apprendistato a Coventry.dice a FourFourTwo ora. “Non sapevo cosa fare. Pensavo di essere stato inchiodato per essere assunto, ma non ha funzionato. “I miei genitori mi hanno ...