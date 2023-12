Chiude lo svincolo per la A12 verso Civitavecchia per chi proviene da Fiumicino Ecco perché

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 3 dicembre 2023)– Per consentire attività di ispezione del viadotto “A91”, nelle due notti di martedì 5 e mercoledì 6 dicembre, con orario 21-6, sul ramo di allacciamento A91 Roma-/A12 Roma-, sarà chiuso lodi immissione sulla A12 Roma-, per chidaed è diretto. Lo comunica Autostrade per l’Italia che, in alternativa, consiglia di proseguire sulla Roma-Roma, uscire allo“Nuova Fiera di Roma” e riprendere la Roma-in direzione di/aeroporto, per poi immettersi sulla A12 ...