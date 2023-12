Chirico | serve un' alleanza con la parte buona della magistratura contro l' arroganza eversiva

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 dicembre 2023) Rosario Livatino, il magistrato siciliano ucciso dalla mafia a soli 38 anni, amava ripetere che alla fine dell'esistenza non ci sarà chiesto se siamo stati credenti ma credibili. La fede, come la professione, si può vivere come una chincaglieria da esibire o, invece, come una missione capace di trasformare le nostre vite. I magistrati italiani, da tempo in coda alle classifiche per tasso di fiducia dei cittadini, dovrebbero partire dal coraggio esemplare di un uomo credente, e credibile, come fu Livatino, per recuperare l'autorevolezza di un ordine fondamentale in ogni sistema democratico. Le toghe applicano la legge e amministrano la giustizia, sono un baluardoogni strapotere, costituiscono un irrinunciabile contrappeso istituzionale. Le parole del ministroDifesa Guido Crosetto hanno squarciato un velo di ipocrisia: che esista ...