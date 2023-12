Chi é Hamad Medjedovic | il vincitore delle NextGen su cui ha investito Novak Djokovic

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il nome nuovo del tennis internazionale è. Il serbo si è imposto ieri nella ATPCup battendo all’ultimo atto il favorito numero uno Arthur Fils sciorinando un gioco solido e quadrato, confermando tutti i miglioramenti messi sul piatto durante tutta l’ultima stagione. Una crescita che viene rispecchiata anche dalla sua classifica. Partendo fuori dalle prime 250 posizioniclassifiche mondiali, il giovane serbo ha iniziato a mettere le marce alte sin da marzo, con il successo nel challenger di Szekesfehervar, a cui hanno fatto seguito le vittorie a Mauthausen e a Manacor. Ma anche nel circuito maggiore si è fatto spazio: prima gli accessi in tabellone al Roland Garros e a Wimbledon, poi le due semifinali a Gstaad, battendo giocatori di rango come Zhang Zhizhen, Dominic Thiem e Yannick ...

