Chelsea-Brighton 3-2 | De Zerbi | “Abbiamo giocato molto meglio noi | ma non basta”

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Roberto Deha parlato nel post-partita di3-2, match di Premier League che ha visto i Blues vincitori al fischio finale nonostante 45? in inferiorità numerica e una prestazione come sempre qualitativamente importante da parte degli ospiti allenati dall’ex Sassuolo. “Il calcio può essere così, sonodispiaciuto per il risultato. A volte giochidell’avversario ma puoi perdere comunque la partita commettendo errori nei dettagli – spiega Deconcesso i gol in maniera incredibile, non possiamo permetterci di perdere gli equilibri in certi momenti della partita quando stiamo attaccando e difendendo bene.” Continuando a parlare della prestazione dei suoi, il tecnico delribadisce: “Se parliamo di ...