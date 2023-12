Che tempo che fa torna in tv | cosa succederà stasera è un vero spettacolo!

(Di domenica 3 dicembre 2023) È una serata di domenica particolare, quella di. Il 3 dicembre 2023, infatti, gli appassionati di tv e di gossip dovranno prepararsi per un ritorno atteso: il popolare talk show "Cheche fa", condotto da Fabio Fazio,in tv! Pronti a tuffarci nel mondo dello spettacolo con tutte le ultime novità e curiosità? Ma vediamo primaci riserva il palinsesto televisivo di questa sera. Il palinsesto televisivo diPer cominciare, su Rai 1, alle 20:01, c'è l'immancabile appuntamento con "Tempesta d'amore", la soap opera che tiene incollati alla tv milioni di telespettatori. Subito dopo, alle 20:30, "Italia weekend" vi terrà aggiornati su tutte le notizie del weekend. Sul Canale 5, invece, alle 21:25, seguite "Zona bianca", la serie tv che promette tensione ...

Altre News in Rete:

TFF41 - Premiati i corti vincitori di Piemonte Factory 2023

Una storiasembra venire da un altro, mariesce a toccare corde della sensibilità contemporanea, grazie anche alle incursioni sperimentali e visionarie. Molto intensa l'interpretazione ...

Che tempo che fa: ospiti e scaletta stasera 3 dicembre Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Che Tempo che Fa: Woody Allen e Mamhood ospiti del 3 dicembre Libero Magazine

Stefania Camela, morta a 47 anni dopo l'intervento di routine: malore fatale mentre tornava a casa

San Benedetto del Tronto sotto choc per la morte della 47enne Stefania Camela, molto conosciuta in città che lavorava in Comune nello staff del sindaco Antonio Spazzafumo. Stefania si ...

Addio al dottor Paolo Dalla Vestra: dedicò la vita a sanità e Cnsas

BELLUNO - Paolo Dalla Vestra si è spento mercoledì all'ospedale San Martino, in cui aveva lavorato per anni il dottore e fu anche medico della Stazione di Belluno negli ...