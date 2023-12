C' è un prima e un dopo quest' inverno | per il femminismo O almeno si spera

Leggi su europa.today

(Di domenica 3 dicembre 2023) Al ritorno dalla Germania, Filippo Turetta trova un muro di donne. Sono quelle scese in piazza in tutta Italia nella giornata per l'eliminazione della violenza di genere, sabato 25 novembre. Nelle stesse ore in cui l'omicida di Giulia Cecchettin rientra dall'estero, dove era fuggito per oltre...