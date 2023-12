Caserta ancora al tappeto | Crema passa 58-65

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 3 dicembre 2023) Aversa. “Quo usque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?” Così recitava la celebre frase retorica ciceroniana nel descrivere l’atavico problema della res pubblica romana. Sarebbe facile se il problema, come in quella circostanza, fosse limitato ad un sol uomo. Doveva essere la gara da non fallire, invece la Paperdicede il passo alla Pall., conquistando la sconfitta numero 10 in sequenza, e l’undicesima in campionato sulle 12 allacciate di scarpe. Non sembra esserci stato il cambio di passo che gli acquisti ed il cambio in panchina dovevano portare alla truppa bianconera. Fermo restando l’atavica carenza dei tiri liberi (11/17 stasera) e di un attacco sterile (16/40 da due punti e 5/19 dall’arco dei 6,75 mt) alla truppa di coach Ciro Dell’Imperio continua a spegnersi la lampadina in fasi dell’incontro, che producono autentiche ...