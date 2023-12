Cartoline per gli anziani del ‘Calicantus Residence’ | Marotta | “Così si sentono meno soli”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Questo Natale adottate i nonni del Calicantus Residence Casa perdi Limatola, scrivendo loro una cartolina”. L’appello arriva dal responsabile della struttura Dott. Massimilianoche invita tutti a partecipare al progetto “Adotta un nonno a Natale” e praticamente invita tutti, grandi e soprattutto giovani, a scrivere una cartolina ai nonni e alle nonne ospiti nelle case di riposo. Non importa conoscere personalmente un ospite della casa per: il progetto chiede solo, a chi andrà in vacanza durante il periodo Natalizio, di scrivere una cartolina a un anziano ospite delle nostre strutture. Il personale delle strutture, a sua volta, recapiterà questeagli ospiti, facendo sentire che sono pensati e ricordati anche a distanza. Tra coloro che si augurano della ...