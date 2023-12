Carcere “disumano” | ridotta la pena a Budo Edison di Ostia

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 3 dicembre 2023) Roma, 3 dicembre 2023-” Era stato sottoposto a misura cautelare insieme ad altri due complici per una estorsione aggravata dal metodo mafioso tanto da finire subito inprima a Regina Coeli e poi adi Terni : questa fu la sorte di un cittadino albanese da tempo in Italia e subito sottoposto alla misura coercitiva del”; questo è quanto racconta in una nota l’avvocato Antonino Castorina a proposito delle vicende che hanno vistoprotagonista. “L’accusa che all’epoca dei fatti fu mossa dalla Procura di Roma e che fu poi provata in giudizio era quella di aver minacciato con fini estorsivi un imprenditore che aveva vinto l’appalto del Comune di Roma, per i lavori di riqualificazione della Fontana dello Zodiaco durante l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Virginia ...