Capuano | «Napoli-Inter | Inzaghi non si accontenterà del pareggio»

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023)in campo fra poco per il big-match della domenica sera di Serie A. Il giornalista Giovanniritiene chevorrà fare di tutto per vincere ANALOGIE – L’opinione di: «? Match molto simile a quello con l’Atalanta rispetto a quello con la Juventus. Credo che questa sera difficilmentesidel. Ci sono delle simmetrie notevoli nelle quattro trasferte consecutive che sta facendo l’in campionato: due Atalanta eprecedute dalla possibilità di far turnover, due Juventus dopo la sosta e Lazio dopo la Real Sociedad dove il tecnico avrà poco da programmare».-News - Ultime notizie e ...