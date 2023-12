Caprarica si ritira da Ballando e fa una proposta | Milly interviene

Leggi su biccy

(Di domenica 3 dicembre 2023)Carlucci nei giorni scorsi ha annunciato che durante la settima puntata dicon le Stelle ci sarebbero state due eliminazioni, ma le cose non sono andate esattamente così. Antonioieri sera è finito al ballottaggio con Carlotta Mantovan e Sara Croce, ma poco prima che la conduttrice aprisse il televoto, il giornalista ha fatto un annuncio.ha espresso la volontà dirsi per dei problemi di salute, ma alla fine del suo discorso ha proposto di poter tornare alla corte dise starà meglio.si, ma pensa di poter tornare. “Io devo dire qualcosa. La giuria molto percettiva ha capito che io stasera ballavo in modo diverso, ballavo come potevo. Non mi divertivo, come invece mi sono divertito sempre ...