Calcioscommesse | non è finita | altro terremoto | ecco gli ultimi nomi

(Di domenica 3 dicembre 2023) Non solo i campioni della serie A, adesso l'inchiesta scommesse si allarga anche nelle serie inferiori. Ci sono infatti dei nuovi indagati in Campania, precisamente a Benevento. Sono tre ex calciatori del club sannita, adesso nel girone C della Serie C, e uno attualmente tesserato per i giallorossi. Si tratta di Christian Pastina, che ha anche ricevuto la visita della Guardia di Finanza per una perquisizione. Al calciatore gli sono stati sequestrati tutti i dispositivi digitali. Gli altri calciatori coinvolti sono Francesco Forte del Cosenza, Gaetano Letizia del Feralpi Salò e Massimo Coda della Cremonese. A essere contestata è la violazione dell'articolo 4 che parla di «esercizio abusivo di attività di luogo o di scommessa». I fatti risalgono alla scorsa stagione, quando il Benevento militava nel campionato di Serie B. Nell'indagine, rivelata dal quotidiano il Mattino di Napoli, ...