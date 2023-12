Calciomercato | irrompe il Liverpool | offerta già a gennaio per il gioiello del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ilinvernale potrebbe vedere improvvisamente ilprotagonista, ilintende fare un’agli azzurri. Giornate cruciali per capire quale sarà la stagione che dovrà affrontare il. Le sfide contro Inter prima e Juventus poi ci diranno quale sarà il campionato che la squadra di Walter Mazzarri riuscirà a disputare: se da vertice puntando allo scudetto, oppure se concentrarsi sulla conquista di un piazzamento valido per la qualificazione alla prossima Champions League. E mentre la squadra, guidata da Mazzarri, punta a fare il meglio sul campo, la società deve guardarsi intorno per quel che riguarda il. La sessione invernale si avvicina e possibili affari potrebbero concretizzarsi, anche in modo inaspettato. In casa ...