Calciomercato com – Lecce | D’Aversa | ‘Motta? Rigore netto e pareggio giusto E’ un punto pesante’ | Serie A

(Di domenica 3 dicembre 2023) 2023-12-03 16:23:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com: Roberto, allenatore del, commenta a Sky Sport ilin extremis contro il Bologna: “Cosa ho detto a Falcone? Era finita la partita e, essendo un portiere strutturato, gli abbiamo detto di andare avanti. Meglio noi nel primo tempo, poi loro dopo il gol hanno avuto un paio di occasioni per chiuderla. Voglio bene a Motta, ma sulnon c’è nessun dubbio e il. Non molliamo mai, è unpesante”. MANCATA LA REAZIONE DOPO LO 0-1 – “Abbiamo perso un po’ le misure. Nel primo tempo la squadra stava facendo bene fase difensiva e costruzione. Ci sta che nei 90 minuti il Bologna, ...

