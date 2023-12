Calcio | Torino; Juric | ' con l' Atalanta contano solo i punti'

(Di domenica 3 dicembre 2023) "A Bologna abbiamo fatto molto per 60 minuti e poi abbiamo pagato gli errori a caro, con l': faremo di tutto per vincere, anche per fare un regalo di compleanno al Toro": ...

Altre News in Rete:

Torino, Juric: 'Gasperini grande influenza. Ricci e Ilicic insieme Ci penso'

Il tecnico granata vuole ritrovare le motivazioni giuste e soprattutto un risultato positivo all'Olimpico Grandedopo il 2 a 1 contro i neroverdi per dare risposte e fare un bel salto in ...

Il Torino compie 117 anni, Cairo: "Vittoria contro l'Atalanta per raggiungere i 3mila punti in Serie A" TorinoToday

Il Como non si ferma più. Il Brescia travolge la Samp, il Lecco supera il Bari

La squadra di Fabregas batte anche il Sudtirol e si prende il terzo posto. Ottimo esordio di Maran sulla panchina delle Rondinelle che annientano la Doria 3-1. Agli uomini di Bonazzoli basta invece un ...

Torino – Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Torino - Atalanta di Lunedì 4 dicembre 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quattordicesima giornata del c ...