Calcio | Serie A | Udinese-Verona 3-3**

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Udine, 3 dic. - (Adnkronos) -pareggiano 3-3 in un match valido per la 14/a giornata diA, disputato alla Dacia Arena di Udine. Friulani a segno con Kabasele al 16' e Lucca, autore di una doppietta al 30' e al 72', i gialloblù rispondono con un rigore trasformato da Djuric al 37' e con le reti di Ngonge al 61' e Henry al 97'. In classifica i bianconeri salgono a quota 12 e si portano in 16/a posizione, mentre gli scaligeri, che non vincono da oltre tre mesi, agganciano il Cagliari al 18° posto con 10 punti.