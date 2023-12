Calcio | Serie A Tiago Pinto Mourinho? Confido in buon senso procura

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il direttore sportivo giallorosso "difende" l'allenatore portoghese. SASSUOLO - "Le parole di? Questo per me è un tema importante. Io cerco sempre di essere tranquillo e di non 'alimentare' le cose fuori campo. Ma arriva un momento in cui bisogna dire basta. Noi fino ad adesso non abbiamo r