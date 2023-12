Calcio | Serie A | Sassuolo-Roma 1-0 dopo il primo tempo

(Di domenica 3 dicembre 2023) Reggio Emilia, 3 dic. -(Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 1-0 sullaal termine deldel match valido per la 14/a giornata diA, in corso di svolgimento al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il gol dei neroverdi porta la firma di Matheus Henrique al 25'.

Follia Donnarumma: uscita a vuoto e calcio in faccia all'avversario, espulso in Le Havre - Psg dopo 9' minuti

Non è un buon momento per 'Gigio' Donnarumma al Paris SG. Reduce da unadi errori, come quello contro il Monaco che ha scatenato sui social unadi critiche nei suoi confronti, e poi l'ultimo in Champions League contro il Newcastle che è quasi costato la sconfitta ai parigini, anche oggi nel match sul campo del Le Havre l'ex del Milan ne ...

Calcio: la Fiorentina cala il tris al Franchi, Salernitana ko e i viola salgono al 5° posto

I gigliati partono forte in particolare Beltran. Sprecato il primo pallone buono, l’argentino innesca l’azione del fallo in area di Pirola su Arthur e si incarica del rigore: 1-0 e primo gol in Serie ...

Motta non si dà pace e protesta contro arbitro e Var. D’Aversa: “Non ci sono dubbi”

Doveri concede il calcio di rigore (foto Chilla ... è proprio quest’ultimo a essere oggetto delle recriminazioni dell’allenatore che evoca una serie di precedenti – anche di quando allenava lo Spezia ...