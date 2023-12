Calcio | Serie A | Napoli-Inter 0-1 alla fine del primo tempo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023), 3 dic. - (Adnkronos) - L'è in vantaggio per 1-0 suldeldel posticipo domenicale della 14/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea. A decidere sin qui il match il gol di Calhanoglu al 44'.