Calcio | Serie A F Inzaghi Fiorentina superiore | c' è mancato tutto

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il tecnico della Salernitana: "Dobbiamo svegliarci e dare di più" FIRENZE - "Sapevamo che in queste partite se non sei al 120% non hai chance perché le avversarie sono superiori, lapoi viene da tre anni con lo stesso allenatore e l'anno scorso ha fatto due finali. Non mi spiego questo ap