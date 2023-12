Calcio | Serie A Balzaretti ' Il gol del 3 - 3 oltre tempo massimo'

(Di domenica 3 dicembre 2023) "Siamo rammaricati, non è il primo episodio che ci danneggia". UDINE - "Sono qui perché il terzo gol del Verona secondo noi è arrivato in ritardo rispetto a quello che doveva essere ildi ...

Roma, Tiago Pinto sull'inchiesta Figc su Mourinho: "Mi fido del buon senso della Procura"

Un calcio senza spettacolo: ecco perché la Serie A non vende all’estero la Repubblica

L'idea del presidente della Serie A, Casini: permettere il rientro in campo di un calciatore già sostituito Eurosport IT

Serie D, l’ex Tascini punisce il Follonica Gavorrano. Passa lo Sporting Trestina 1 a 0

SPORTING TRESTINA-US FOLLONICA GAVORRANO 1-1 SPORTING TRESTINA: Fiorenza, Dottori, Bucci, Menghi, Contucci, Sensi, Belli, Omohonria, Tascini, Di Nolfo, Marietti. A disp.: Migliorati, Luchetti, Pica, I ...

Milan: Pioli respira, ma per il prossimo anno le nubi sono scure

In un periodo cruciale, caratterizzato da una serie di sfide impegnative, Pioli e la sua squadra hanno saputo risalire la corrente, mantenendosi in lotta per le posizioni di vertice della classifica.