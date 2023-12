Calcio | Mourinho parla in portoghese nell' intervista post match | ' mio italiano non forbito' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) - "Riguardo alla situazione che ha destato un po' di malumore ai tifosi e allo staff del Sassuolo quando non abbiamo restituito il pallone, mi sono avvicinato a Dionisi e gli ho detto che per ricevere fair play è necessario darlo e nel Sassuolo c'è un giocatore in particolare che è carente in questo", aggiungefacendo riferimento all'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi.