Calcio | Mourinho | ' molto contento della squadra | la vittoria è dei giocatori e dei nostri tifosi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Reggio Emilia, 3 dic. -(Adnkronos) - "Sono. È stata una grande partita e anche quando laera in svantaggio era un risultato che mi lasciava frustrato, ma ero allo stesso tempo ottimista perché lastava facendo bene ed ero soddisfatto. Laè sempre stata ben presente in campo e il feeling è sempre stato positivo. Anche a seguito di conversazioni che ho mantenuto sia con la proprietà sia con il direttore Pinto, che mi hanno dato la stabilità emotiva necessaria per guidare al meglio la, ma come ho detto poco fa in tv quella di oggi è ladeie di questiincredibili che hanno invaso il Mapei Stadium". Così l'allenatore ...