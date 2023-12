(Di domenica 3 dicembre 2023) "Domani dovremo fare molta attenzione ai particolari" TORINO - "Loro hanno giocatori forti e uno stile di gioco ben definito. A vederli giocare dal vivo ti impressionano per la forza fisica e la qualità dei passaggi. In più, arrivano da un buon girone di Europa League". Così Ivan, allenatore d

Altre News in Rete:

Toro, nuova lite Juric - Radonjic: il serbo verso l'esclusione

TORINO - Di nuovo ai ferri corti. Nell'allenamento odierno, l'ultimo del Toro prima del match con l'Atalanta del lunedì sera, Ivannon ha gradito gli atteggiamenti di Nemanja Radonjic , che ha reagito, e si è così accesa l'ennesima lite tra i due. Dopo la panchina - punizione di Vanja Milinkovic Savic a Bologna, ecco che ...

Calcio: Torino; Juric, 'con l'Atalanta contano solo i punti' Agenzia ANSA

Calcio: Juric ritrova Gasperini 'L'uomo che più mi ha influenzato' sport.tiscali.it

Calcio: Juric ritrova Gasperini "L'uomo che più mi ha influenzato"

In più, arrivano da un buon girone di Europa League". Così Ivan Juric, allenatore del Torino, in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Atalanta. Un match particolare per il tecnico croato ...

Torino, ancora alta tensione in allenamento tra Juric e Radonjic

Nuova lite tra l'allenatore granata e il giocatore serbo nell'ultimo allenamento in vista del posticipo contro l'Atalanta. Juric non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti del giocatore, scatenando la ...