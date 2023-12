Calcio | Italiano | ' non potevamo perdere punti | ce lo imponeva la classifica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Firenze, 3 dic. - (Adnkronos) - "In attacco gli interpreti si sono rivelati giusti. Davanti c'è stato il piede caldo mancato, se si fa come Beltran e Sottil oggi vinci sicuramente. Ci è mancato un po' il guizzo di Ikone. Laciuna prestazione così, non. I ragazzi mi sono piaciuti tantissimo, il gruppo rema dalla stessa parte". Così l'allenatore della Fiorentina Vincenzo, in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 sulla Salernitana. "Kayode è stato importante, averlo a disposizione ti dà tanti vantaggi -aggiunge il tecnico siciliano-. Ha recuperato davvero bene, i fisioterapisti e il dottore hanno lavorato alla grande. Arthur deve lavorare su questi livelli. Ha in mano la costruzione e la creazione del gioco, sa che per noi è ...