Calcio | il Sassuolo resta in dieci e la Roma lo rimonta in 6' e vince 2-1 con Dybala e Kristensen

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Reggio Emilia, 3 dic. -(Adnkronos) - La2-1 insulal Mapei Stadium di Reggio Emilia, conquista la terza vittoria nelle ultime quattro partite di Serie A e aggancia momentaneamente il Napoli (impegnato stasera in casa con l'Inter) al 4° posto in classifica a quota 24. I neroverdi, in vantaggio al 25' con Matheus Henrique,no inuomini al 67' per l'espulsione di Boloca e subiscono lagiallorossa in sei minuti: al 76' pareggiasu rigore e all'82'firma la vittoria con un tiro deviato che diventa imparabile per Consigli. Gli emilianino così fermi in 14/a posizione con 15 punti insieme al Genoa. In avvio al 6' ci provano dal limite prima Paredes e poi ...