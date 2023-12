Bufera COP28 | il presidente Al Jaber | “Senza petrolio si torna alle caverne” Duro scontro Emirati-Onu

Leggi su quifinanza

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ildella, Sultan Al, ha dichiarato che “non esistono basi scientifiche” che giustifichino la necessità di eliminare gradualmente i combustibili fossili per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, come riportato da The Guardian. Alha anche sostenuto che un abbandono dei combustibili fossili non consentirebbe uno sviluppo sostenibile, affermando che ciò porterebbe il mondo “indietro nelle”. Queste dichiarazioni, definite “estremamente preoccupanti” e “al limite della negazione del clima” dagli scienziati, sono in contrasto con la posizione del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Al, oltre a presiedere laa Dubai, è anche il CEO della compagnia petrolifera di stato degli...