Bracketing | la nuova pratica di buy and return che incrementa il consumo tessile

I nuovi modelli di customer experience, che si pongono obiettivi sempre più alti nella qualità del percorso di vendita per i propri acquirenti, sta portando ildi abiti adre anche nella fase di post-vendita. Questa fase incorpora, ad ora, una delle pratiche più diffuse per i consumer: il, cioè la proliferazione dei resi online gratuiti effettuati via spedizione. Nonostante questo rappresenti un'agevolazione per il cliente, non lo è per le tematiche di protezione ambientale, essendo questa sinonimo di consumismo e fashion-waste.: dai resi online alla customer care Con la crescita di ordini online dovute al periodo di isolamento, il graduale riavvicinamento agli store fisici porta con se una parte di quella che il NRF d'America definisce come ''digital-phisic buying'', cioè ...