Bologna recuperato al 99? | col Lecce finisce in parità Che finale!

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023)1-1. I felsinei in vantaggio al Via del Mare con una bellissima punizione di Lykogiannis. Thiago Mottaal 99? su rigore. PARI IN EXTREMIS ? Al Via del Mare diva in scena il match delle 12.30 tra la squadra salentina e il. Partita intensa sin dalle prime battute. La prima frazione di gioco è vinta ai punti dai padroni di casa, che sfiorano la rete prima con la spaccata di Krstovic e poi con Gonzalez, che prima spara dalla distanza facendosi bloccare da Skorupski e poi alla mezz’ora mette fuori un tap-in sotto porta di testa. Ilsi fa vedere solamente nel finale di primo tempo con una fuga dalla sinistra di Ndoye, che arriva a ridosso di Falcone, ma bravo il portiere dela chiudere la saracinesca sulla conclusione ...