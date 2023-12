Bologna | Aebischer | «Dura non vincere così | ma bisogna andare avanti»

Altre News in Rete:

Probabili formazioni Salernitana - Bologna: quindicesima giornata Serie A 2023/2024

Indisponibili: Tchaouna, Ochoa Squalificati: -(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler,; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee Ballottaggi: ...

Bologna, Aebischer amaro: "Dura accettare di non vincere così. Crediamo all'Europa" TUTTO mercato WEB

BOLOGNA, AEBISCHER: "PECCATO PRENDERE GOL COSI'" - Sportmediaset Sport Mediaset

Piccoli risponde a Lykogiannis, tra Lecce e Bologna finisce 1-1: gli highlights

Si è chiusa sull'1-1 la sfida del Via del Mare tra Lecce e Bologna. Succede tutto nella ripresa, con il vantaggio felsineo di Lykogiannis e il pareggio last minute dei pugliesi su rigore trasformato ...

CLASSIFICA - La Fiorentina scalva il Bologna e si porta a -1 dal Napoli

Risultati importanti in zona salvezza e non solo nelle gare del pomeriggio in Serie A. La Fiorentina al Franchi ha piegato con un netto 3-0 la Salernitana, scavalcando per il momento Roma e Atalanta e ...