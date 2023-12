Bollette | come i cittadini vengono imbrogliati dal mercato libero

(Di domenica 3 dicembre 2023) In mezzo alla crisi energetica, un altro comportamento eticamente discutibile emerge tra molti fornitori di energia: la fatturazione stimata dei consumi. Questa pratica, tipica delle compagnie energetiche del, sta attualmente colpendo particolarmente il settore del gas. Sebbene molte società abbiano installato contatori elettronici per misurare con precisione i consumi, la tendenza è quella di continuare a emettere fatture basate su stime esagerate, causando danni finanziari significativi ai clienti. Italgas ed i contatori elettronici Prima dell’avvento dele della confusione legislativa associata alla crisi del gas, Italgas aveva introdotto con successo contatori elettronici per garantire una lettura accurata e a distanza dei consumi effettivi, un sistema vantaggioso sia per i ...

